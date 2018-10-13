Володин не исключил выхода России из Совета Европы
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным сценарий, при котором Российская Федерация может выйти из Совета Европы (СЕ). Об этом председатель нижней палаты парламента заявил в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым.
— Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдёт, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры, — подчеркнул Вячеслав Володин.
Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд на дебатах о европейском будущем заявил, что Россия может быть исключена из Совета Европы, если не возобновит обязательные платежи в бюджет организации в следующем году.
Напомним, выплату взноса в СЕ Москва прекратила летом 2017 года в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. Парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации из РФ, однако тогда антироссийские санкции только ужесточались.