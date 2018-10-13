Володин не исключил выхода России из Совета Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным сценарий, при котором Российская Федерация может выйти из Совета Европы (СЕ). Об этом председатель нижней палаты парламента заявил в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым.

— Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдёт, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд на дебатах о европейском будущем заявил, что Россия может быть исключена из Совета Европы, если не возобновит обязательные платежи в бюджет организации в следующем году.