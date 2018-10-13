Создателя Counter-Strike могут посадить на 10 лет за секс с несовершеннолетней

Разработчика одной из самых культовых игр в истории арестовали ещё в феврале прошлого года.

Джесс Клифф признался в сексе с несовершеннолетней. Об этом сообщает издание Unirkn. Подозрения ему были предъявлены в феврале 2018 года, тогда его и арестовали.

После того как разработчика заключили под стражу, его сразу же уволили из компании Valve. Именно она отвечает за создание Counter-Strike: Global Offensive. Клиффа освободили под залог в феврале — сумма составила 150 тысяч долларов.

Согласно версии следствия, в 2017 году Клифф трижды встречался с девушкой на веб-сайте SeekingArrangement. Он платил за секс несовершеннолетней девочке. Также он записывал свидания против её воли.