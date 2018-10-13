Создателя Counter-Strike могут посадить на 10 лет за секс с несовершеннолетней
Фото: © кадр из видео YouTube/канал Valve
Разработчика одной из самых культовых игр в истории арестовали ещё в феврале прошлого года.
Джесс Клифф признался в сексе с несовершеннолетней. Об этом сообщает издание Unirkn. Подозрения ему были предъявлены в феврале 2018 года, тогда его и арестовали.
После того как разработчика заключили под стражу, его сразу же уволили из компании Valve. Именно она отвечает за создание Counter-Strike: Global Offensive. Клиффа освободили под залог в феврале — сумма составила 150 тысяч долларов.
Согласно версии следствия, в 2017 году Клифф трижды встречался с девушкой на веб-сайте SeekingArrangement. Он платил за секс несовершеннолетней девочке. Также он записывал свидания против её воли.
В настоящий момент девочке 16 лет. Она рассказала, что Клифф платил ей порядка 300 долларов за час. Клифф заявил, что он сам пошёл в полицию после того, как узнал, что девочка была несовершеннолетней. Оказалось, что она изменила свой возраст для того, чтобы опубликовать анкету на соответствующем сайте.