Тильда Суинтон сыграла 82-летнего мужчину

Британская актриса рассказала, как проходили съёмки в фильме Лука Гуаданьино "Сусприя".

Суинтон приходилось каждый день гримироваться по четыре часа, носить специальные накладки, а также делать сложный макияж, чтобы её швея казалась более толстой. При этом ей делали мужественный подбородок. Об этом сообщает New York Times.

Актриса рассказала, что в первую очередь она согласилась на роль 82-летнего мужчины для развлечения. Также актриса заявила, что у её бабушки был девиз по жизни: "Главное, чтобы не было скучно".