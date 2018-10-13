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Опубликовано 13 октября 2018, 11:03

Тильда Суинтон сыграла 82-летнего мужчину

Фото: &copy; Amazon Studios

Фото: © Amazon Studios

Британская актриса рассказала, как проходили съёмки в фильме Лука Гуаданьино "Сусприя".

Суинтон приходилось каждый день гримироваться по четыре часа, носить специальные накладки, а также делать сложный макияж, чтобы её швея казалась более толстой. При этом ей делали мужественный подбородок. Об этом сообщает New York Times.

Актриса рассказала, что в первую очередь она согласилась на роль 82-летнего мужчины для развлечения. Также актриса заявила, что у её бабушки был девиз по жизни: "Главное, чтобы не было скучно".

Режиссёр фильма объяснил, что выбор актрисы на мужскую роль не случаен. Суинтон играет психоаналитика. Он переживает смерть своей супруги. Российская премьера фильма запланирована на 29 ноября.

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Сергей Сурепин
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