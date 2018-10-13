Тильда Суинтон сыграла 82-летнего мужчину
Фото: © Amazon Studios
Британская актриса рассказала, как проходили съёмки в фильме Лука Гуаданьино "Сусприя".
Суинтон приходилось каждый день гримироваться по четыре часа, носить специальные накладки, а также делать сложный макияж, чтобы её швея казалась более толстой. При этом ей делали мужественный подбородок. Об этом сообщает New York Times.
Актриса рассказала, что в первую очередь она согласилась на роль 82-летнего мужчины для развлечения. Также актриса заявила, что у её бабушки был девиз по жизни: "Главное, чтобы не было скучно".
Режиссёр фильма объяснил, что выбор актрисы на мужскую роль не случаен. Суинтон играет психоаналитика. Он переживает смерть своей супруги. Российская премьера фильма запланирована на 29 ноября.