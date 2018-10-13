Полицейским в Индии запретили широко улыбаться

Правительство Индии дало указание местным полицейским перейти от "широкой улыбки" к "умеренной". Об этом сообщило издание Би-би-си .

Это распоряжение связано с чрезмерным дружелюбием, которое проявляют полицейские в местных аэропортах. Таким образом, в администрации Центральных сил промышленной безопасности Индии, которые отвечают за безопасность полётов и аэропортов, данным распоряжением надеются повысить бдительность специалистов. Сотрудники полиции должны быть, как считают в главке, более бдительными, чем дружелюбными.