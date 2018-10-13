Полицейским в Индии запретили широко улыбаться
Фото: © AP Photo/Dar Yasin
Распоряжение связано с чрезмерным дружелюбием, которое проявляют правоохранители в аэропортах.
Правительство Индии дало указание местным полицейским перейти от "широкой улыбки" к "умеренной". Об этом сообщило издание Би-би-си.
Это распоряжение связано с чрезмерным дружелюбием, которое проявляют полицейские в местных аэропортах. Таким образом, в администрации Центральных сил промышленной безопасности Индии, которые отвечают за безопасность полётов и аэропортов, данным распоряжением надеются повысить бдительность специалистов. Сотрудники полиции должны быть, как считают в главке, более бдительными, чем дружелюбными.
Напомним, к внешнему виду полицейских ранее в Индии уже предъявляли своеобразные требования. Например, летом администрация полиции штата Карнатака потребовала от офицеров похудеть — тучным стражам порядка пригрозили увольнением.