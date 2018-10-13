"Барселона" готова бесплатно отпустить Месси в 2020 году

Каталонский футбольный клуб планирует подписать с популярным спортсменом новый контракт.

Испанский футбольный клуб "Барселона" планирует продлить контракт с Лионелем Месси, аргентинским нападающим и капитаном команды. Об этом сообщает Mirror.

Текущий контракт 31-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2021 года. Руководство "Барселоны" хочет продлить соглашение до 2022 года, а возможно даже до 2023 года. Клуб уже ведёт переговоры по данному вопросу, однако соглашение точно не будет подписано раньше будущего сезона.