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Регион
Опубликовано 13 октября 2018, 13:00

"Барселона" готова бесплатно отпустить Месси в 2020 году

Фото: &copy; AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Фото: © AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Каталонский футбольный клуб планирует подписать с популярным спортсменом новый контракт.

Испанский футбольный клуб "Барселона" планирует продлить контракт с Лионелем Месси, аргентинским нападающим и капитаном команды. Об этом сообщает Mirror.

Текущий контракт 31-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2021 года. Руководство "Барселоны" хочет продлить соглашение до 2022 года, а возможно даже до 2023 года. Клуб уже ведёт переговоры по данному вопросу, однако соглашение точно не будет подписано раньше будущего сезона.

В действующем контракте Месси сумма отступных составляет 700 миллионов евро. В новом соглашении спортсмена будет прописан пункт, согласно которому в 2020 году аргентинец может бесплатно уйти в другой клуб, если это не будет топ-команда из Европы.

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Сергей Сурепин
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