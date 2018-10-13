"Барселона" готова бесплатно отпустить Месси в 2020 году
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Каталонский футбольный клуб планирует подписать с популярным спортсменом новый контракт.
Испанский футбольный клуб "Барселона" планирует продлить контракт с Лионелем Месси, аргентинским нападающим и капитаном команды. Об этом сообщает Mirror.
Текущий контракт 31-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2021 года. Руководство "Барселоны" хочет продлить соглашение до 2022 года, а возможно даже до 2023 года. Клуб уже ведёт переговоры по данному вопросу, однако соглашение точно не будет подписано раньше будущего сезона.
В действующем контракте Месси сумма отступных составляет 700 миллионов евро. В новом соглашении спортсмена будет прописан пункт, согласно которому в 2020 году аргентинец может бесплатно уйти в другой клуб, если это не будет топ-команда из Европы.