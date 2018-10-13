Стивен Сигал назвал поведение Макгрегора перед боем с Нурмагомедовым недостойным

Голливудский актёр Стивен Сигал считает, что ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор показал недостойное поведение в ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, бойцом смешанных единоборств (ММА). Об этом он рассказал на пресс-конференции Международного фестиваля будо.

Стивен Сигал заявил, что Макгрегор показывает не лучшие человеческие качества, не лучшее поведение. Актёр признался, что ему нравятся люди, которые меньше открывают рот, но за которых говорит их борьба. Также Сигал добавил, что Хабиб был очень интересен в бою и блестяще показал себя.