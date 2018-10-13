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Опубликовано 13 октября 2018, 13:49

Toyota может отозвать сотни машин из-за вероятного откручивания колёс на ходу

Фото: &copy;&nbsp;Toyota

Фото: © Toyota

Если опасения подтвердятся, очередную отзывную кампанию может объявить американский офис автомобильной фирмы.

На этот раз американцев беспокоят случаи с отваливающимися задними колёсами на кроссовере Toyota C-HR. Об этом сообщает издание Cars.com.

Количество отзываемых автомобилей пока не называется. Причина неисправности — ошибка на конвейере, из-за которой болты подшипника задней ступицы могут быть затянуты неправильно. Проблема могла затронуть около 700 машин.

Следует добавить, что на данный момент случаев с отваливающимися на ходу колёсами зарегистрировано не было. Ранее сообщалось об отзыве 2,4 миллиона гибридных автомобилей марки Toyota.

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Сергей Сурепин
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