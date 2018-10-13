Toyota может отозвать сотни машин из-за вероятного откручивания колёс на ходу

Если опасения подтвердятся, очередную отзывную кампанию может объявить американский офис автомобильной фирмы.

На этот раз американцев беспокоят случаи с отваливающимися задними колёсами на кроссовере Toyota C-HR. Об этом сообщает издание Cars.com.

Количество отзываемых автомобилей пока не называется. Причина неисправности — ошибка на конвейере, из-за которой болты подшипника задней ступицы могут быть затянуты неправильно. Проблема могла затронуть около 700 машин.