Россия заняла восьмое место на международном чемпионате по слепой дегустации вин
В тройке лидеров оказались Франция, Финляндия, а также Бельгия. Всего участие принимали 23 страны.
Команда из России заняла восьмое место на международном чемпионате по слепой дегустации вин. Турнир проходил 13 октября на юге Франции в замке Сен-Пьер-де-Сержак. Об этом сообщают "Известия".
Китай и Швеция заняли 13-е и 9-е места соответственно. Китай был победителем позапрошлого года, а Швеция — 2017 года. Годом ранее команда из России заняла 17-е место. Всего в конкурсе участвовало 25 стран.
В тройку лидеров вошли Бельгия, Финляндия и Франция. Всего на турнире были представлены 23 страны.