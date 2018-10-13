Россия заняла восьмое место на международном чемпионате по слепой дегустации вин

В тройке лидеров оказались Франция, Финляндия, а также Бельгия. Всего участие принимали 23 страны.

Команда из России заняла восьмое место на международном чемпионате по слепой дегустации вин. Турнир проходил 13 октября на юге Франции в замке Сен-Пьер-де-Сержак. Об этом сообщают "Известия".

Китай и Швеция заняли 13-е и 9-е места соответственно. Китай был победителем позапрошлого года, а Швеция — 2017 года. Годом ранее команда из России заняла 17-е место. Всего в конкурсе участвовало 25 стран.