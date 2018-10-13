Обломки "Союза" доставят в Самару
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
В настоящий момент остатки ракеты отправили на Байконур, чтобы позже перевезти их.
Автоколонна с обломками ракеты "Союз-ФГ" вышла из Жезказгана (Казахстан) на Байконур. В город она прибудет ночью, завтра самолётом обломки будут доставлены в Самару.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что части всех ступеней "Союза" будут доставлены на самарское предприятие "Прогресс" 14 октября. До этого ракета потерпела аварию во время пуска.
Предполагается, что завтра из Самары на Байконур прилетит грузовой самолёт. Фрагменты "Союза" будут перегружены и перевезены в Самару для последующего изучения. Авария произошла 11 октября.