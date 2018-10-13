Обломки "Союза" доставят в Самару

В настоящий момент остатки ракеты отправили на Байконур, чтобы позже перевезти их.

Автоколонна с обломками ракеты "Союз-ФГ" вышла из Жезказгана (Казахстан) на Байконур. В город она прибудет ночью, завтра самолётом обломки будут доставлены в Самару.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что части всех ступеней "Союза" будут доставлены на самарское предприятие "Прогресс" 14 октября. До этого ракета потерпела аварию во время пуска.