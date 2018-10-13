Папа Римский лишил духовного сана двух чилийских епископов-педофилов
Папа Римский Франциск. Фото: ©РИА Новости/Асатур Есаянц
Решение принято в связи с "очевидными фактами домогательств к несовершеннолетним" и не допускает апелляцию.
Папа Римский Франциск лишил духовного сана двух епископов из Чили, ранее обвинённых в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Как сообщили в службе печати Святого престола, речь идёт об архиепископе Ла-Серены Франсиско Хосе Коксе и бывшем епископе Икике Марко Антони Орденьеса.
Отмечается, что решение принято в связи с "очевидными фактами домогательств к несовершеннолетним" и не допускает апелляцию.
Напомним, в январе этого года Папа Римский встретился с жертвами священников-насильников. Как ранее писал Лайф, накануне понтифик принял отставку американского кардинала Дональда Вюрла с поста архиепископа Вашингтона, который укрывал подчинённых-педофилов, когда был епископом в Пенсильвании.