Последний шанс увидеть "Титаник": начался набор участников экспедиции к судну

В настоящий момент культовый корабль быстро разрушается из-за глубоководной бактерии.

Фирма OceanGate сейчас снаряжает экспедицию к месту, где в начале прошлого века утонул "Титаник". Информация об этом появилась на сайте компании.

В настоящий момент обломки корабля "поедает" бактерия. Эта экспедиция может стать последним шансом увидеть корабль. По словам учёных, через 10–15 лет все конструкции "Титаника" будут разрушены.