Последний шанс увидеть "Титаник": начался набор участников экспедиции к судну
Фото: © facebook.com/OceanGateExped
В настоящий момент культовый корабль быстро разрушается из-за глубоководной бактерии.
Фирма OceanGate сейчас снаряжает экспедицию к месту, где в начале прошлого века утонул "Титаник". Информация об этом появилась на сайте компании.
В настоящий момент обломки корабля "поедает" бактерия. Эта экспедиция может стать последним шансом увидеть корабль. По словам учёных, через 10–15 лет все конструкции "Титаника" будут разрушены.
Стоимость погружения — 105 тысяч долларов. Эта сумма эквивалентна цене места в первом классе на "Титанике". Всего в экспедиции примет участие 100 человек. Каждому из них будет отведена отдельная роль в команде. Погружение запланировано на июль 2019 года.