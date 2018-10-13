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Опубликовано 13 октября 2018, 15:22

Последний шанс увидеть "Титаник": начался набор участников экспедиции к судну

Фото: &copy; facebook.com/OceanGateExped

Фото: © facebook.com/OceanGateExped

В настоящий момент культовый корабль быстро разрушается из-за глубоководной бактерии.

Фирма OceanGate сейчас снаряжает экспедицию к месту, где в начале прошлого века утонул "Титаник". Информация об этом появилась на сайте компании.

В настоящий момент обломки корабля "поедает" бактерия. Эта экспедиция может стать последним шансом увидеть корабль. По словам учёных, через 10–15 лет все конструкции "Титаника" будут разрушены.

Стоимость погружения — 105 тысяч долларов. Эта сумма эквивалентна цене места в первом классе на "Титанике". Всего в экспедиции примет участие 100 человек. Каждому из них будет отведена отдельная роль в команде. Погружение запланировано на июль 2019 года.

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Сергей Сурепин
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