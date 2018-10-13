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Регион
Опубликовано 13 октября 2018, 15:23

Космонавт Овчинин вернулся домой

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Пресс-служба Роскосмоса

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

Об этом рассказала его супруга Светлана Овчинина, которая не хотела бы отпускать мужа в космос в следующий раз.

Космонавт Алексей Овчинин вернулся домой. Теперь он сможет быстро восстановиться после пережитой им аварии "Союза". Об этом рассказала его супруга — Светлана Овчинина в эфире НТВ.

По словам Светланы, он вчера прибыл домой и сейчас всё в порядке. Женщина добавила, что в кругу семьи Алексей быстро восстановится, как физически, так и морально. Также она добавила, что не хотела бы отпускать супруга в следующий раз в космос, однако, по её словам, Овчинин — человек государственный, поэтому выбора у неё нет.

Напомним, 11 октября произошла первая за 35 лет авария пилотируемого корабля в России. На борту находились космонавты Ник Хейг и Алексей Овчинин.

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Сергей Сурепин
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