Космонавт Овчинин вернулся домой

Об этом рассказала его супруга Светлана Овчинина, которая не хотела бы отпускать мужа в космос в следующий раз.

Космонавт Алексей Овчинин вернулся домой. Теперь он сможет быстро восстановиться после пережитой им аварии "Союза". Об этом рассказала его супруга — Светлана Овчинина в эфире НТВ.

По словам Светланы, он вчера прибыл домой и сейчас всё в порядке. Женщина добавила, что в кругу семьи Алексей быстро восстановится, как физически, так и морально. Также она добавила, что не хотела бы отпускать супруга в следующий раз в космос, однако, по её словам, Овчинин — человек государственный, поэтому выбора у неё нет.