Учёные по черепу узнали подробности из жизни динозавров

Специалисты установили, что рацион молодых и зрелых диплодоков заметно отличался.

Учёные исследовали череп молодого динозавра. Он был обнаружен 8 лет назад в США. Исследователи пришли к выводу, что юные диплодоки могли вести разный образ жизни.

Так, тщательно изучив череп, немецкие и американские учёные обнаружили, что строение головы молодого динозавра отличалось от структуры черепа взрослых особей. Она была короткая и узкая, а зубы — более вытянутыми.