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Регион
Опубликовано 13 октября 2018, 16:45

Huawei потратит 200 миллионов долларов на создание искусственного интеллекта

Фото: &copy; AP Photo/Mark Schiefelbein

Фото: © AP Photo/Mark Schiefelbein

В будущем корпорация планирует запустить несколько тренировочных центров для учёных и разработчиков.

Фирма Huawei Technologies инвестирует порядка 200 миллионов долларов в программу по развитию искусственного интеллекта. Информацию об этом озвучил на конференции Huawei Connect Чжэн Елай, вице-президент IT-компании.

Эта сумма должна покрыть расходы на ближайшие три года. По словам президента компании, инвестированные средства пойдут не только на научную деятельность, но и на подготовку профильных специалистов.

В будущем Huawei Technologies планирует запустить несколько тренировочных центров для учёных и разработчиков. Также компания организует бесплатные курсы по данной теме.

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Сергей Сурепин
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