Huawei потратит 200 миллионов долларов на создание искусственного интеллекта

В будущем корпорация планирует запустить несколько тренировочных центров для учёных и разработчиков.

Фирма Huawei Technologies инвестирует порядка 200 миллионов долларов в программу по развитию искусственного интеллекта. Информацию об этом озвучил на конференции Huawei Connect Чжэн Елай, вице-президент IT-компании.

Эта сумма должна покрыть расходы на ближайшие три года. По словам президента компании, инвестированные средства пойдут не только на научную деятельность, но и на подготовку профильных специалистов.