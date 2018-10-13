"Были приступы". Хабиб рассказал о плохом самочувствии перед боем с Макгрегором

Боец резко сбрасывал вес, сильно нервничал, его даже вырвало незадолго до схватки.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов сказал, что плохо себя чувствовал накануне поединка против Конора Макгрегора. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC сбрасывал вес, а также очень нервничал.

— У меня была серьёзная сгонка веса за семь часов до взвешивания. Я очень плохо себя чувствовал. Были приступы. Вырвало, хотя внутри ничего не было. Я бы не стал рассказывать об этом в случае поражения, потому что это бы звучало как оправдание, — сказал спортсмен в эфире Первого канала.

Также российский боец отметил, что главным в бое была не физическая готовность. По словам Хабиба, очень важна психология — она на первом месте. Боец признался, что не волнуется о том, что может плохо выступить.