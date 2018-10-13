В Эстонии решили всё же оценить ущерб от советской "оккупации"

Руководитель специально сформированной комиссии считает, что страна имеет право предъявить требования РФ.

В Эстонии подсчитают ущерб от так называемой "советской оккупации", несмотря на отказ главы МИД поддержать инициативу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.

— Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несёт ответственность за время оккупации, цитирует пресс-служба Минюста слова руководителя комиссии по подсчёту ущерба историка Тоомаса Хийо.

По его мнению, отказ от возмещения ущерба можно расценивать как "добровольное присоединение к Советскому Союзу", а также это будет говорить о том, что "забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти".