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Опубликовано 13 октября 2018, 17:24

В Эстонии решили всё же оценить ущерб от советской "оккупации"

Фото &copy; Flickr/Antonio Acu&ntilde;a

Фото © Flickr/Antonio Acuña

Руководитель специально сформированной комиссии считает, что страна имеет право предъявить требования РФ.

В Эстонии подсчитают ущерб от так называемой "советской оккупации", несмотря на отказ главы МИД поддержать инициативу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.

— Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несёт ответственность за время оккупации, цитирует пресс-служба Минюста слова руководителя комиссии по подсчёту ущерба историка Тоомаса Хийо.

По его мнению, отказ от возмещения ущерба можно расценивать как "добровольное присоединение к Советскому Союзу", а также это будет говорить о том, что "забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти".

Министр иностранных дел Эстонии ранее сказал, что не считает разумными требования компенсации от России.

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Константин Агапов
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