"Ленком ещё поживёт". В театре прошёл вечер в честь юбилея Марка Захарова
Фото © РИА "Новости"/Сергей Пятаков
Каждый гость праздника получил в подарок книгу режиссёра и приглашение на "всеобщий демократический банкет".
В московском театре "Ленком" поздравили худрука Марка Захарова с 85-летием. Ведущими мероприятия стали дочь мэтра Александра Захарова и актёр Дмитрий Певцов.
Режиссёру посвятили традиционный ленкомовский "капустник". С поздравительной речью выступил Михаил Жванецкий. А худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт и народная артистка СССР Вера Васильева спели для юбиляра.
— "Ленком" ещё поживёт и наберёт новые выси, — сказал Захаров. — Спасибо всем за тот праздник, который вы учинили.
Каждый гость праздника получил в подарок книгу Захарова и приглашение на "всеобщий демократический банкет" в фойе театра.
Ранее с юбилеем прославленного режиссёра поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что созданный Захаровым театр стал настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны.