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Опубликовано 14 октября 2018, 03:47

"Ленком ещё поживёт". В театре прошёл вечер в честь юбилея Марка Захарова

Фото &copy; РИА "Новости"/Сергей Пятаков

Фото © РИА "Новости"/Сергей Пятаков

Каждый гость праздника получил в подарок книгу режиссёра и приглашение на "всеобщий демократический банкет".

В московском театре "Ленком" поздравили худрука Марка Захарова с 85-летием. Ведущими мероприятия стали дочь мэтра Александра Захарова и актёр Дмитрий Певцов.

Режиссёру посвятили традиционный ленкомовский "капустник". С поздравительной речью выступил Михаил Жванецкий. А худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт и народная артистка СССР Вера Васильева спели для юбиляра.

— "Ленком" ещё поживёт и наберёт новые выси, — сказал Захаров. — Спасибо всем за тот праздник, который вы учинили.

Каждый гость праздника получил в подарок книгу Захарова и приглашение на "всеобщий демократический банкет" в фойе театра.

Ранее с юбилеем прославленного режиссёра поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что созданный Захаровым театр стал настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны.

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