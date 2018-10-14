"Ленком ещё поживёт". В театре прошёл вечер в честь юбилея Марка Захарова

Каждый гость праздника получил в подарок книгу режиссёра и приглашение на "всеобщий демократический банкет".

В московском театре "Ленком" поздравили худрука Марка Захарова с 85-летием. Ведущими мероприятия стали дочь мэтра Александра Захарова и актёр Дмитрий Певцов.

Режиссёру посвятили традиционный ленкомовский "капустник". С поздравительной речью выступил Михаил Жванецкий. А худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт и народная артистка СССР Вера Васильева спели для юбиляра.

— "Ленком" ещё поживёт и наберёт новые выси, — сказал Захаров. — Спасибо всем за тот праздник, который вы учинили.

Каждый гость праздника получил в подарок книгу Захарова и приглашение на "всеобщий демократический банкет" в фойе театра.