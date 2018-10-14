Чтобы не повторилось. Володин заявил, что мир должен помнить о трагедии Собибора
Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов
Спикер Госдумы отметил, что широкой общественности об этом нацистском лагере смерти стало известно благодаря фильму Константина Хабенского.
О трагедии Собибора должен помнить весь мир, чтобы такие преступления не повторялись больше никогда. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Володин напомнил, что именно 14 октября 1943 года в нацистском лагере смерти Собибор в Польше произошло единственное успешное восстание узников во время Второй мировой войны. Возглавил восстание советский офицер Александр Печерский.
Александр Печерский, 1983 год. Фото: ©РИА Новости / Борис Приходько
В то же время спикер Госдумы отметил, что широкой общественности о Собиборе было известно немного, однако благодаря фильму Константина Хабенского о подвиге советского офицера узнают в разных странах мира.
— Картина вошла в число претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", — добавил Володин.
Как ранее писал Лайф, в Москве открылась выставка к годовщине восстания в лагере смерти Собибор.