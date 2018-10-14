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Регион
Опубликовано 14 октября 2018, 15:04

В Госдуме высмеяли слова Порошенко о брендах, от которых "корчит Москву"

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селивёрстова

По словам парламентария, лидер Незалежной затеял "религиозную смуту", что никогда не приводило к спокойной жизни.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о трёх брендах, которые вызывают раздражение у России. Об этом он заявил в беседе с RT.

— Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира, — сказал Бальбек.

По его словам, перечисленные бренды являются "пародией на силу и религиозное вероопределение", а к настоящим символам Украины в идеале должны относиться "хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь". Именно эти качества, по его мнению, демонстрируют украинцы, живущие в России.

Напомним, Порошенко назвал Нацгвардию, ВС Украины и автокефальную церковь тремя брендами, от которых "корчит Москву".

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Константин Агапов
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