По словам парламентария, лидер Незалежной затеял "религиозную смуту", что никогда не приводило к спокойной жизни.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о трёх брендах, которые вызывают раздражение у России. Об этом он заявил в беседе с RT.

— Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира, — сказал Бальбек.

По его словам, перечисленные бренды являются "пародией на силу и религиозное вероопределение", а к настоящим символам Украины в идеале должны относиться "хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь". Именно эти качества, по его мнению, демонстрируют украинцы, живущие в России.