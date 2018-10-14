PlayStation 4 атаковали вредоносные символы. Приставки начинают лагать
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
После прочтения сообщения с определённым набором знаков в работе устройств происходит сбой.
Пользователи Reddit жалуются, что PlayStation 4 начинает нестабильно работать из-за вредоносного сообщения. Об этом сообщает The Verge.
После прочтения сообщения с определённым набором символов (букв и эмодзи) в PlayStation Messages приставка начинает лагать и перестаёт распознавать команды пользователя. Единственный способ устранить проблему — полный сброс настроек.
В Sony знают о проблеме. Компания готовит обновление с устранением ошибки. Пока пользователи пришли к мнению, что открывать PlayStation Messages не стоит. Лучше установить это приложение на смартфон и переписываться через него. Вредоносное сообщение, если оно пришло, следует удалить и ограничиться общением только с друзьями.