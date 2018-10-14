PlayStation 4 атаковали вредоносные символы. Приставки начинают лагать

В Sony знают о проблеме. Компания готовит обновление с устранением ошибки. Пока пользователи пришли к мнению, что открывать PlayStation Messages не стоит. Лучше установить это приложение на смартфон и переписываться через него. Вредоносное сообщение, если оно пришло, следует удалить и ограничиться общением только с друзьями.