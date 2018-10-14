Запасов на борту МКС экипажу хватит до следующего лета

Однако очередная экспедиция к станции может состоятся уже в конце ноября этого года.

Запасов продовольствия, топлива, кислорода и воды на борту Международной космической станции (МКС) достаточно для работы экспедиций до следующего лета. Об этом рассказал первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", глава полёта российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьёв.

— До лета будущего года и даже больше. Резервы — это запасы топлива, кислорода, воды, продуктов, — пояснил он во время выступления на форуме "Наука 0+" в МГУ.

Ранее сообщалось, что видеорегистратор и данные телеметрии "Союза-ФГ", который потерпел аварию 11 октября почти сразу после старта с Байконура, доставлены в ракетно-космическую корпорацию "Энергия".