Tesla выпустила 100 тысяч электромобилей Model 3

Ранее у американской корпорации возникали проблемы с производством недорогого в линейке электромобиля.

Фирма Tesla недавно начала выпускать пять тысяч авто в неделю. Только сейчас производитель преодолел отметку в 100 тысяч выпущенных электрокаров Tesla Model 3.

Длительное время компания Tesla не могла увеличить объёмы производства. Тем временем клиенты продолжали оформлять заказы на авто. Даже несмотря на это, многие клиенты, оформившие заказ, всё ещё ждут своё авто.