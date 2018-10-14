Полицейским в США запретили смотреть на новые iPhone

Спустя месяц после выхода новой линейки смартфонов вышло очень странное постановление для американских правоохранителей.

В США полицейским нельзя смотреть на вышедшие в этом году айфоны, которые они изъяли по какому-либо делу у подозреваемых. Это связано с тем, что в новых смартфонах есть Face ID — функция, которая распознаёт лица и может разблокировать iPhone, если опознает владельца.

Телефон включает систему распознавания после любого сближения с лицом. Если пять раз подряд попытки будут неудачными, то блокировку снять сможет только пользователь с помощью специального ключа-пароля.