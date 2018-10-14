Полицейским в США запретили смотреть на новые iPhone
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Спустя месяц после выхода новой линейки смартфонов вышло очень странное постановление для американских правоохранителей.
В США полицейским нельзя смотреть на вышедшие в этом году айфоны, которые они изъяли по какому-либо делу у подозреваемых. Это связано с тем, что в новых смартфонах есть Face ID — функция, которая распознаёт лица и может разблокировать iPhone, если опознает владельца.
Телефон включает систему распознавания после любого сближения с лицом. Если пять раз подряд попытки будут неудачными, то блокировку снять сможет только пользователь с помощью специального ключа-пароля.
В законодательстве США указано, что подозреваемый может отказаться от предоставления кода. Это свяжет руки следствию — у полиции не будет возможности получить необходимую информацию.