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Регион
Опубликовано 14 октября 2018, 13:29

Полицейским в США запретили смотреть на новые iPhone

Фото: &copy; Apple

Фото: © Apple

Спустя месяц после выхода новой линейки смартфонов вышло очень странное постановление для американских правоохранителей.

В США полицейским нельзя смотреть на вышедшие в этом году айфоны, которые они изъяли по какому-либо делу у подозреваемых. Это связано с тем, что в новых смартфонах есть Face ID — функция, которая распознаёт лица и может разблокировать iPhone, если опознает владельца.

Телефон включает систему распознавания после любого сближения с лицом. Если пять раз подряд попытки будут неудачными, то блокировку снять сможет только пользователь с помощью специального ключа-пароля.

В законодательстве США указано, что подозреваемый может отказаться от предоставления кода. Это свяжет руки следствию — у полиции не будет возможности получить необходимую информацию.

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Сергей Сурепин
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