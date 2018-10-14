SpaceX впервые запустит дважды летавшую в космос ступень ракеты
Фото: © Wikipedia.org
В будущем американская корпорация планирует использовать эти ступени до десяти раз.
Компания SpaceX планирует до конца 2018 года запустить ракету с первой ступенью, которая уже дважды была в космосе. Об этом рассказал вице-президент компании по обеспечению безопасности сборки и полётов Ганс Кенигсман во время Международного конгресса астронавтики.
В настоящий момент нет информации, в какой именно миссии будет использована ракета. Скорее всего, это будет запуск, запланированный на 19 ноября. Во время него фирма планирует доставить на орбиту 70 небольших спутников.
Если запуск состоится 19 ноября, на роль ракет, которые будут использованы, претендуют только два носителя Falcon 9 Block 5. Всего SpaceX планирует использовать ступени до десяти раз. Это позволит сильно снизить стоимость космических запусков.