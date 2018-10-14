SpaceX впервые запустит дважды летавшую в космос ступень ракеты

В будущем американская корпорация планирует использовать эти ступени до десяти раз.

Компания SpaceX планирует до конца 2018 года запустить ракету с первой ступенью, которая уже дважды была в космосе. Об этом рассказал вице-президент компании по обеспечению безопасности сборки и полётов Ганс Кенигсман во время Международного конгресса астронавтики.

В настоящий момент нет информации, в какой именно миссии будет использована ракета. Скорее всего, это будет запуск, запланированный на 19 ноября. Во время него фирма планирует доставить на орбиту 70 небольших спутников.