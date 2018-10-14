"Кощунство и позор". В ГД не оценили идею снять комедию о блокадном Ленинграде

По мнению Сергея Боярского, появление подобной идеи говорит о том, что у современных авторов нет чувства ответственности перед аудиторией.

В Госдуме назвали кощунством и позором идею режиссёра Алексея Красовского снять чёрную комедию про блокадный Ленинград. Такую оценку инициативе кинодеятеля дал депутат от Санкт-Петербурга Сергей Боярский.

— Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор, — приводит его слова РИА "Новости".

По мнению Боярского, появление подобной идеи говорит о том, что у современных авторов нет чувства ответственности перед аудиторией. Парламентарий также выразил надежду на то, что она не будет реализована, и пообещал сделать для этого всё возможное.

— В стремлении творческого самовыражения часто случаются перегибы и мы становимся свидетелями появления столь неуместных экспериментов, — добавил депутат.

Напомним, начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.