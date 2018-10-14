"Кощунство и позор". В ГД не оценили идею снять комедию о блокадном Ленинграде
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
По мнению Сергея Боярского, появление подобной идеи говорит о том, что у современных авторов нет чувства ответственности перед аудиторией.
В Госдуме назвали кощунством и позором идею режиссёра Алексея Красовского снять чёрную комедию про блокадный Ленинград. Такую оценку инициативе кинодеятеля дал депутат от Санкт-Петербурга Сергей Боярский.
— Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор, — приводит его слова РИА "Новости".
По мнению Боярского, появление подобной идеи говорит о том, что у современных авторов нет чувства ответственности перед аудиторией. Парламентарий также выразил надежду на то, что она не будет реализована, и пообещал сделать для этого всё возможное.
— В стремлении творческого самовыражения часто случаются перегибы и мы становимся свидетелями появления столь неуместных экспериментов, — добавил депутат.
Напомним, начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.
Как писал Лайф, режиссёр Красовский, известный по фильму "Коллектор", заявил ранее о планах снять комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде. Он начал сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru.