На выборах в парламент Баварии лидирует партнёр партии Меркель

Однако вместе с этим ХСС теряет большинство в палате и не сможет сам формировать правительство.

В Баварии на выборах в парламент земли лидирует Христианско-социальный союз, основной партнёр партии канцлера Ангелы Меркель — Христианско-демократического союза. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на данные экзитполов.

Согласно им, ХСС набирает 35,5% голосов избирателей. Второе место занимает партия зелёных с результатом 18,5%. Третье — партия "Свободные избиратели" с 11,5%.