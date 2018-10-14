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Опубликовано 14 октября 2018, 19:14

На выборах в парламент Баварии лидирует партнёр партии Меркель

Ангела Меркель. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ангела Меркель. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Однако вместе с этим ХСС теряет большинство в палате и не сможет сам формировать правительство.

В Баварии на выборах в парламент земли лидирует Христианско-социальный союз, основной партнёр партии канцлера Ангелы Меркель — Христианско-демократического союза. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на данные экзитполов.

Согласно им, ХСС набирает 35,5% голосов избирателей. Второе место занимает партия зелёных с результатом 18,5%. Третье — партия "Свободные избиратели" с 11,5%.

Согласно этим данным, Христианско-социальный союз не получает большинства и не может самостоятельно сформировать правительство земли.

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Андрей Григорьев
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