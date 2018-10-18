Гейм овер! Парень променял самую сексуальную ведущую на игры и остался ни с чем
Ещё недавно геймер Дуглас Мартин решил, что игры для него важнее девушки, даже несмотря на то, что она красива и успешна. Но и с этим пристрастием парень теперь распрощался, как он рассказал на своём ютуб-канале.
Фото: соцсети
Мартин расстался с самой сексуальной ведущей прогноза погоды — 2018 в Мексике Янет Гарсией, надеясь, что так у него будет больше времени и он сможет достичь больших успехов в киберспорте, но проиграл чемпионат. Теперь парень не попал в состав команды Evil Geniuses. Кажется, он понял, что ему не везёт, и решил завязать с играми.
Фото: скриншот видео Retiring
О намерении геймер рассказал в видео на своем ютуб-канале FaZe Censor, где уже больше 200 тысяч просмотров. Комментаторы поддерживают парня и советуют ему не унывать. Не могли они не затронуть и произошедший ранее разрыв. Пользователи предположили, что на самом деле произошло.
Думаю, киберспорт был предлогом, чтобы бросить Янет
Очевидно, что для расставания были и другие причины. <...> Кто знает, может, она ему изменила или наоборот
Фото: instagram/faze_censor
Теперь у геймера появится масса свободного времени. И, возможно, он захочет вернуть девушку обратно. Янет, в отличие от бывшего возлюбленного, была сильно расстроена после расставания. Но теперь, судя по её "Инстаграму", в котором 7,7 миллиона подписчиков, ведущая уже живёт своей жизнью.