Гейм овер! Парень променял самую сексуальную ведущую на игры и остался ни с чем

Мартин расстался с самой сексуальной ведущей прогноза погоды — 2018 в Мексике Янет Гарсией, надеясь, что так у него будет больше времени и он сможет достичь больших успехов в киберспорте, но проиграл чемпионат. Теперь парень не попал в состав команды Evil Geniuses. Кажется, он понял, что ему не везёт, и решил завязать с играми.

Фото: скриншот видео Retiring

О намерении геймер рассказал в видео на своем ютуб-канале FaZe Censor, где уже больше 200 тысяч просмотров. Комментаторы поддерживают парня и советуют ему не унывать. Не могли они не затронуть и произошедший ранее разрыв. Пользователи предположили, что на самом деле произошло.

Думаю, киберспорт был предлогом, чтобы бросить Янет Storm Access

Очевидно, что для расставания были и другие причины. <...> Кто знает, может, она ему изменила или наоборот Jpdlst