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Регион
Опубликовано 15 октября 2018, 11:59

"Веном" продолжает лидировать в российском прокате

Кадр фильма "Веном"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск

Фантастическому боевику за прошедшие выходные дни удалось собрать почти 400 миллионов рублей.

Лента "Веном" вторые выходные подряд лидирует в российском кинопрокате. Фильм с Томом Харди за прошедшие выходные собрал 386,4 миллиона рублей.

Всего за две недели фильм собрал более полутора миллиарда рублей. второе место занял фильм "Ничего хорошего в отеле "Эль рояль". Премьера фильма состоялась 11 октября — за дебютные выходные он собрал 61,1 миллиона рублей.

На третьем месте оказался фильм "Без меня". Он вышел в прокат в России 11 октября. Лента за выходные собрала 43 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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