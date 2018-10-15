"Веном" продолжает лидировать в российском прокате

Фантастическому боевику за прошедшие выходные дни удалось собрать почти 400 миллионов рублей.

Лента "Веном" вторые выходные подряд лидирует в российском кинопрокате. Фильм с Томом Харди за прошедшие выходные собрал 386,4 миллиона рублей.

Всего за две недели фильм собрал более полутора миллиарда рублей. второе место занял фильм "Ничего хорошего в отеле "Эль рояль". Премьера фильма состоялась 11 октября — за дебютные выходные он собрал 61,1 миллиона рублей.