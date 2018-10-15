Звезда "Игры престолов" может стать новым Джеймсом Бондом
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В настоящий момент Ричард Мэдден возглавляет список претендентов продюсера ленты о британском агенте.
Шотландский актёр Ричард Мэдден может заменить Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. По информации DM, это произойдёт после ленты "Бонд-25".
Продюсеры серии готовы предложить роль агента 007 актёру, который стал известен благодаря сериалу "Игра престолов", где сыграл Робба Старка. Он также снимался в "Телохранителе". В ближайшие несколько дней продюсер "Бонда" Барбара Брокколи проинформирует об этом Мэддена, который пока выступает фаворитом на эту роль.
Напомним, сейчас о британском агенте снято 24 фильма. Общие кассовые сборы — более 10 миллиардов долларов.