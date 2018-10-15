Звезда "Игры престолов" может стать новым Джеймсом Бондом

Шотландский актёр Ричард Мэдден может заменить Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. По информации DM , это произойдёт после ленты "Бонд-25".

Продюсеры серии готовы предложить роль агента 007 актёру, который стал известен благодаря сериалу "Игра престолов", где сыграл Робба Старка. Он также снимался в "Телохранителе". В ближайшие несколько дней продюсер "Бонда" Барбара Брокколи проинформирует об этом Мэддена, который пока выступает фаворитом на эту роль.