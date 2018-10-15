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Опубликовано 15 октября 2018, 11:49

Правительство США поможет с рекламой Fallout 76

Фото &copy; Bethesda Softworks&nbsp;

Фото © Bethesda Softworks 

Администрация Западной Вирджинии объявила об официальном сотрудничестве с разработчиками.

Несколько месяцев назад в Вирджинии произошёл настоящий бум туристов. Связано это было с тем, что телефон, который появился в трейлере парка аттракционов Camden Park, осадили геймеры. При этом сайты для путешественников фиксировали всплеск запросов об этом штате.

В итоге губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис сообщил о сотрудничестве с компанией Bethesda. Таким образом, в партнёрстве с местным офисом по туризму будет создана рекламная стратегия. Её цель — продвижение не только игры, но и штата.

Напомним, выход игры Fallout 76 запланирован на 14 ноября.

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Сергей Сурепин
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