Правительство США поможет с рекламой Fallout 76
Фото © Bethesda Softworks
Администрация Западной Вирджинии объявила об официальном сотрудничестве с разработчиками.
Несколько месяцев назад в Вирджинии произошёл настоящий бум туристов. Связано это было с тем, что телефон, который появился в трейлере парка аттракционов Camden Park, осадили геймеры. При этом сайты для путешественников фиксировали всплеск запросов об этом штате.
В итоге губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис сообщил о сотрудничестве с компанией Bethesda. Таким образом, в партнёрстве с местным офисом по туризму будет создана рекламная стратегия. Её цель — продвижение не только игры, но и штата.
Напомним, выход игры Fallout 76 запланирован на 14 ноября.