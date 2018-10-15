Правительство США поможет с рекламой Fallout 76

Несколько месяцев назад в Вирджинии произошёл настоящий бум туристов. Связано это было с тем, что телефон, который появился в трейлере парка аттракционов Camden Park, осадили геймеры. При этом сайты для путешественников фиксировали всплеск запросов об этом штате.