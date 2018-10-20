7 российских знаменитостей, которым удалось победить рак

Андрей Гайдулян vs лимфома Ходжкина

Звезда сериала "Универ" Андрей Гайдулян, которому в 2015 году медики поставили диагноз "лимфома Ходжкина", прошёл курс лечения в Германии и пошёл на поправку. Обследование в России показало, что его организм отлично перенёс химиотерапию, а онкологическое заболевание вошло в стадию ремиссии.

Юрий Николаев vs рак кишечника

Фото: © Дамир Булатов / L!FE

В 2007 году телеведущему Юрию Николаеву врачи сообщили о страшном заболевании — раке кишечника. Николаев сумел собрать волю в кулак и не впасть в отчаяние. Зарубежным онкологическим клиникам он предпочёл специализированный центр в Москве, где перенёс не одну операцию и прошёл полный курс лечения. Как глубоко верующий человек, Николаев убеждён, что выжил благодаря Богу.

Владимир Левкин vs рак лимфатической системы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Красавец блондин, солист группы "На-на" Владимир Левкин пережил лимфогранулематоз — рак лимфатической системы. Полтора года он провёл в больнице под капельницами. 17 декабря 2003 года Владимиру сделали сложную операцию, в результате которой его здоровье пошло на поправку. Певец начал жизнь сначала. Возвратился к активной сценической и общественной жизни. Врачи говорили, что произошло чудо.

Дарья Донцова vs рак груди

Фото: © Александр Мельников / L!FE

Писательница Дарья Донцова сумела победить рак груди, несмотря на то что болезнь обнаружили, когда она уже достигла последней, четвёртой стадии. Как рассказывала Донцова в одном из своих интервью, когда в 1998 году она обратилась к онкологу, тот сказал ей без обиняков: "Жить вам осталось месяца три". Тяжелейшее лечение — курсы химиотерапии и ряд сложных операций — писательница переносила стойко, не жалуясь на судьбу. Более того, именно в период этих процедур она впервые стала писать.

Владимир Познер vs рак предстательной железы

Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

Журналист и телеведущий Владимир Познер начал борьбу с онкологическим заболеванием в 1993 году. Тогда во время обследования в одной из клиник США врачи буквально ошеломили его страшным известием. Специалисты настояли на скорейшей операции по удалению злокачественной опухоли. По словам Познера, большую роль в борьбе с болезнью сыграла поддержка семьи и друзей, которые ни на минуту не переставали верить в его выздоровление. В конце концов рак отступил.

Лайма Вайкуле vs рак груди

Фото: © Динар Шакиров / L!FE

Певица Лайма Вайкуле столкнулась с болезнью в 1991 году: в Америке врачи поставили ей диагноз — рак груди. При этом шансов на то, что она выживет, было не так уж много. В интервью СМИ она рассказывала, что недуг перевернул её жизнь, заставил задуматься о многом и иначе взглянуть на привычные вещи и отношения. После лечения певица решила как можно быстрее вернуться на сцену. Она стала больше уделять внимания своим близким и друзьям.

Эммануил Виторган vs рак лёгкого

Фото: © Эмин Калантаров / L!FE