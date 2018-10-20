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Опубликовано 20 октября 2018, 11:15

7 российских знаменитостей, которым удалось победить рак

Оглавление
Андрей Гайдулян vs лимфома Ходжкина
Юрий Николаев vs рак кишечника
Владимир Левкин vs рак лимфатической системы
Дарья Донцова vs рак груди
Владимир Познер vs рак предстательной железы
Лайма Вайкуле vs рак груди
Эммануил Виторган vs рак лёгкого

О том, что рак — не приговор, слышал каждый, но страх оказаться перед этим испытанием всё-таки не позволяет относиться к мысли — каждый из нас заболеет раком, просто не каждый доживёт до этого момента — спокойно. Мы попробовали вспомнить истории, когда знаменитые люди побеждали в борьбе с онкологическими заболеваниями. Возможно, кого-то такая подборка вдохновит и хоть немного утешит.

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Евгений Одиноков&nbsp;/&nbsp;Руслан Кривобок, архив L!FE

Коллаж © L!FE  Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков / Руслан Кривобок, архив L!FE

Андрей Гайдулян vs лимфома Ходжкина

Фото: © instagram.com/gaydulyan

Фото: © instagram.com/gaydulyan

Звезда сериала "Универ" Андрей Гайдулян, которому в 2015 году медики поставили диагноз "лимфома Ходжкина", прошёл курс лечения в Германии и пошёл на поправку. Обследование в России показало, что его организм отлично перенёс химиотерапию, а онкологическое заболевание вошло в стадию ремиссии.

Юрий Николаев vs рак кишечника

Фото: © Дамир Булатов / L!FE

Фото: © Дамир Булатов / L!FE

В 2007 году телеведущему Юрию Николаеву врачи сообщили о страшном заболевании — раке кишечника. Николаев сумел собрать волю в кулак и не впасть в отчаяние. Зарубежным онкологическим клиникам он предпочёл специализированный центр в Москве, где перенёс не одну операцию и прошёл полный курс лечения. Как глубоко верующий человек, Николаев убеждён, что выжил благодаря Богу.

Владимир Левкин vs рак лимфатической системы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Красавец блондин, солист группы "На-на" Владимир Левкин пережил лимфогранулематоз — рак лимфатической системы. Полтора года он провёл в больнице под капельницами. 17 декабря 2003 года Владимиру сделали сложную операцию, в результате которой его здоровье пошло на поправку. Певец начал жизнь сначала. Возвратился к активной сценической и общественной жизни. Врачи говорили, что произошло чудо.

Дарья Донцова vs рак груди

Фото: © Александр Мельников / L!FE

Фото: © Александр Мельников / L!FE

Писательница Дарья Донцова сумела победить рак груди, несмотря на то что болезнь обнаружили, когда она уже достигла последней, четвёртой стадии. Как рассказывала Донцова в одном из своих интервью, когда в 1998 году она обратилась к онкологу, тот сказал ей без обиняков: "Жить вам осталось месяца три". Тяжелейшее лечение — курсы химиотерапии и ряд сложных операций — писательница переносила стойко, не жалуясь на судьбу. Более того, именно в период этих процедур она впервые стала писать.

Владимир Познер vs рак предстательной железы

Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

Журналист и телеведущий Владимир Познер начал борьбу с онкологическим заболеванием в 1993 году. Тогда во время обследования в одной из клиник США врачи буквально ошеломили его страшным известием. Специалисты настояли на скорейшей операции по удалению злокачественной опухоли. По словам Познера, большую роль в борьбе с болезнью сыграла поддержка семьи и друзей, которые ни на минуту не переставали верить в его выздоровление. В конце концов рак отступил.

Лайма Вайкуле vs рак груди

Фото: © Динар Шакиров / L!FE

Фото: © Динар Шакиров / L!FE

Певица Лайма Вайкуле столкнулась с болезнью в 1991 году: в Америке врачи поставили ей диагноз — рак груди. При этом шансов на то, что она выживет, было не так уж много. В интервью СМИ она рассказывала, что недуг перевернул её жизнь, заставил задуматься о многом и иначе взглянуть на привычные вещи и отношения. После лечения певица решила как можно быстрее вернуться на сцену. Она стала больше уделять внимания своим близким и друзьям.

Эммануил Виторган vs рак лёгкого

Фото: © Эмин Калантаров / L!FE

Фото: © Эмин Калантаров / L!FE

У актёра Эммануила Виторгана обнаружили рак лёгкого в 1987 году. Сделали операцию. Актёр вспоминает, что победил недуг благодаря поддержке любимой жены и думал тогда только об одном — как бы побыстрее набраться сил. Виторган проходил лечение в Москве и благодарен врачам за всё, что они сделали.

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Семен Хафизов
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