7 российских знаменитостей, которым удалось победить рак
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О том, что рак — не приговор, слышал каждый, но страх оказаться перед этим испытанием всё-таки не позволяет относиться к мысли — каждый из нас заболеет раком, просто не каждый доживёт до этого момента — спокойно. Мы попробовали вспомнить истории, когда знаменитые люди побеждали в борьбе с онкологическими заболеваниями. Возможно, кого-то такая подборка вдохновит и хоть немного утешит.
Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков / Руслан Кривобок, архив L!FE
Андрей Гайдулян vs лимфома Ходжкина
Фото: © instagram.com/gaydulyan
Звезда сериала "Универ" Андрей Гайдулян, которому в 2015 году медики поставили диагноз "лимфома Ходжкина", прошёл курс лечения в Германии и пошёл на поправку. Обследование в России показало, что его организм отлично перенёс химиотерапию, а онкологическое заболевание вошло в стадию ремиссии.
Юрий Николаев vs рак кишечника
Фото: © Дамир Булатов / L!FE
В 2007 году телеведущему Юрию Николаеву врачи сообщили о страшном заболевании — раке кишечника. Николаев сумел собрать волю в кулак и не впасть в отчаяние. Зарубежным онкологическим клиникам он предпочёл специализированный центр в Москве, где перенёс не одну операцию и прошёл полный курс лечения. Как глубоко верующий человек, Николаев убеждён, что выжил благодаря Богу.
Владимир Левкин vs рак лимфатической системы
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Красавец блондин, солист группы "На-на" Владимир Левкин пережил лимфогранулематоз — рак лимфатической системы. Полтора года он провёл в больнице под капельницами. 17 декабря 2003 года Владимиру сделали сложную операцию, в результате которой его здоровье пошло на поправку. Певец начал жизнь сначала. Возвратился к активной сценической и общественной жизни. Врачи говорили, что произошло чудо.
Дарья Донцова vs рак груди
Фото: © Александр Мельников / L!FE
Писательница Дарья Донцова сумела победить рак груди, несмотря на то что болезнь обнаружили, когда она уже достигла последней, четвёртой стадии. Как рассказывала Донцова в одном из своих интервью, когда в 1998 году она обратилась к онкологу, тот сказал ей без обиняков: "Жить вам осталось месяца три". Тяжелейшее лечение — курсы химиотерапии и ряд сложных операций — писательница переносила стойко, не жалуясь на судьбу. Более того, именно в период этих процедур она впервые стала писать.
Владимир Познер vs рак предстательной железы
Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак
Журналист и телеведущий Владимир Познер начал борьбу с онкологическим заболеванием в 1993 году. Тогда во время обследования в одной из клиник США врачи буквально ошеломили его страшным известием. Специалисты настояли на скорейшей операции по удалению злокачественной опухоли. По словам Познера, большую роль в борьбе с болезнью сыграла поддержка семьи и друзей, которые ни на минуту не переставали верить в его выздоровление. В конце концов рак отступил.
Лайма Вайкуле vs рак груди
Фото: © Динар Шакиров / L!FE
Певица Лайма Вайкуле столкнулась с болезнью в 1991 году: в Америке врачи поставили ей диагноз — рак груди. При этом шансов на то, что она выживет, было не так уж много. В интервью СМИ она рассказывала, что недуг перевернул её жизнь, заставил задуматься о многом и иначе взглянуть на привычные вещи и отношения. После лечения певица решила как можно быстрее вернуться на сцену. Она стала больше уделять внимания своим близким и друзьям.
Эммануил Виторган vs рак лёгкого
Фото: © Эмин Калантаров / L!FE
У актёра Эммануила Виторгана обнаружили рак лёгкого в 1987 году. Сделали операцию. Актёр вспоминает, что победил недуг благодаря поддержке любимой жены и думал тогда только об одном — как бы побыстрее набраться сил. Виторган проходил лечение в Москве и благодарен врачам за всё, что они сделали.