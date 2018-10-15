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Регион
Опубликовано 15 октября 2018, 17:08

В Минтруде оценили идею сделать День учителя выходным

Фото: &copy; Pixabay/Wokandapix

Фото: © Pixabay/Wokandapix

В ведомстве считают, что данная инициатива в случае её принятия может снизить фонд рабочего времени.

Предложение сделать День учителя выходным необходимо взвесить и изучить все возможные аспекты данного решения. Об этом РИА "Новости" рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова.

— Мы разделяем две вещи: считаем необходимым награждение и поощрение представителей этой сферы, но по внесению изменений в Трудовой кодекс надо внимательно смотреть, — заявила Ельцова.

Она добавила, что данная инициатива повлияет и на работодателей, так как будет снижаться фонд рабочего времени. Также, по её словам, вопрос принятия подобного решения необходимо обсуждать на трёхсторонней комиссии.

Ранее в Госдуме предложили сделать День учителя общенациональным праздником и выходным днём. По мнению автора инициативы Сергея Вострецова, это позволит продемонстрировать значимость работы учителей.

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Артур Белкин
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