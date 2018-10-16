Госдума хочет закрыть "резиновые офисы" для нелегалов

Инициатором данного законопроекта является зампред Госдумы Ирина Яровая. По её словам, поправки в УК РФ направлены на борьбу с незаконной миграцией и пресечение фиктивной легализации иностранцев.

Речь идёт о так называемых резиновых офисах. Если раньше мигрантов регистрировали в частных квартирах, то теперь им на смену пришли фирмы. Закон позволяет зарегистрировать иностранца по месту нахождения компании, на которую он работает. Логика заключается в том, что работодатель отвечает за мигранта и контролирует его. Однако ушлые жулики стали оформлять фирмы-однодневки только ради регистрации мигрантов. У таких фирм нет ни офисов, ни помещений, ни производства, ни персонала. Они регистрируют сотни и тысячи иностранцев, не интересуясь их личностью. В этом и заключается опасность: под видом мигрантов официальную регистрацию могут получить террористы и экстремисты.

По данным МВД РФ, легализация мигрантов с помощью "резиновых офисов" — бизнес высокодоходный. По оценкам экспертов, постановка на официальный учёт по адресу офиса одного иностранца стоит в столице около 2–3 тысяч рублей. В одной фирме могут быть зарегистрированы сотни и даже тысячи человек.

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Так, недавно в Москве было возбуждено уголовное дело о постановке на учёт больше 50 иностранцев в фиктивном офисе ООО "Спецы XXI" на улице Шумкина. Сотрудники ведомства проверили собственника и выяснили много интересного. Например, что он никогда не сдавал в аренду помещение этой фирме, а поставленные на учёт мигранты там никогда не проживали.

Выступая в Госдуме и рассказывая коллегам о законопроекте, Ирина Яровая заявила, что поправки в первую очередь позволят защитить интересы и безопасность граждан России.

— Перекрыть лазейку для фиктивной регистрации — это значит предотвратить угрозу пребывания на территории России лиц для осуществления в том числе экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, наша цель — предотвратить создание фиктивных офисных городов нелегальных мигрантов, таких как "Кадровый центр "Восток", где на территории площадью 34 кв. метра было поставлено на учёт 3,3 тысячи мигрантов, а также "Межрегиональный профсоюз "Защита" с 56 тысячами мигрантов, — заявила коллегам парламентарий.

Ирина Яровая (справа). Фото ©РИА Новости / Илья Питалев

По словам Ирины Яровой, законопроекты устраняют пробел в законодательстве и вводят ответственность юридических лиц за фиктивную постановку мигрантов на учёт по аналогии с ответственностью физических лиц за фиктивную постановку на учёт.

— Законопроектами "О внесении изменения в Федеральный закон "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и "О внесении изменений в статью 322-ю Уголовного кодекса Российской Федерации" вводится уголовная ответственность за фиктивную постановку на учёт по месту пребывания в нежилом помещении, в том числе по месту нахождения организации, — отмечает Ирина Яровая.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ответственность за содержание "резиновых офисов" даёт инструмент правоохранителям для пресечения общественно опасных действий и для защиты интересов граждан России.

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Парламентарии предлагают дополнить статью 322.3 УК РФ словами "фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в нежилом помещении в РФ".

За нарушение, предусмотренное этой статьёй УК РФ, полагается наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет. Альтернативным наказанием являются принудительные работы. Сейчас такое наказание предусмотрено для фиктивной регистрации только в жилых помещениях. Владельцы "резиновых офисов" уходили от ответственности.

Ещё в 2017 году идею об ужесточении наказания за фиктивную регистрацию трудовых мигрантов предложил председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев.

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Депутат предлагал не ставить на учёт иностранцев, если на одного человека приходится менее пяти квадратных метров жилой площади. Кроме того, Голубев предлагал запретить регистрировать мигрантов по адресу юридических лиц.

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников поддерживает законопроект Ирины Яровой.