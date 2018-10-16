В Черногории освободили задержанных байкеров из мотоклуба "Ночные волки"

В Черногории освободили задержанных байкеров Вукомана Булатовича и Желько Обрадовича из мотоклуба "Ночные волки".

Как сообщает RT, мужчин допрашивали несколько часов. При этом сотрудники полиции вели себя корректно по отношению к байкерам.