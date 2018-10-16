В Черногории освободили задержанных байкеров из мотоклуба "Ночные волки"
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В Черногории освободили задержанных байкеров Вукомана Булатовича и Желько Обрадовича из мотоклуба "Ночные волки".
Как сообщает RT, мужчин допрашивали несколько часов. При этом сотрудники полиции вели себя корректно по отношению к байкерам.
Ранее правоохранительные органы Черногории задержали лидеров мотоклуба "Ночные волки". Байкеры сопровождали патриарха Сербского Иринея и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X.