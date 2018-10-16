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Опубликовано 15 октября 2018, 23:45

Илья Лагутенко рассказал о возможной смене музыкального жанра

Илья Лагутенко. Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Илья Лагутенко. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

В честь своего 50-летия лидер рок-группы "Мумий Тролль" рассказал о том, что у него есть мысль сделать музыкальный проект в другом жанре.

По словам артиста, ему нравится, как многие певцы переосмысливают джаз и классическую музыку через технологии в звукозаписях.

— Есть мысль сделать и такой проект, — заявил Лагутенко в интервью "Известиям".

Он также подчеркнул, что поклонникам всегда трудно воспринимать своего кумира в другом музыкальном жанре. И любому артисту прежде всего нужно упорство и время, чтобы прийти к этому.

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Алина Раппопорт
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