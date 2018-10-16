Илья Лагутенко рассказал о возможной смене музыкального жанра

В честь своего 50-летия лидер рок-группы "Мумий Тролль" рассказал о том, что у него есть мысль сделать музыкальный проект в другом жанре.

По словам артиста, ему нравится, как многие певцы переосмысливают джаз и классическую музыку через технологии в звукозаписях.

— Есть мысль сделать и такой проект, — заявил Лагутенко в интервью "Известиям".