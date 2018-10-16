Илья Лагутенко рассказал о возможной смене музыкального жанра
Илья Лагутенко. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
В честь своего 50-летия лидер рок-группы "Мумий Тролль" рассказал о том, что у него есть мысль сделать музыкальный проект в другом жанре.
По словам артиста, ему нравится, как многие певцы переосмысливают джаз и классическую музыку через технологии в звукозаписях.
— Есть мысль сделать и такой проект, — заявил Лагутенко в интервью "Известиям".
Он также подчеркнул, что поклонникам всегда трудно воспринимать своего кумира в другом музыкальном жанре. И любому артисту прежде всего нужно упорство и время, чтобы прийти к этому.