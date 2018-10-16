Депутаты Мосгордумы предложили увеличить штрафы за зацепинг в 25 раз

Депутаты Мосгордумы намерены повторно внести в Госдуму законопроект о штрафах для зацеперов после его доработки. Предлагается увеличить штрафы за зацепинг в 25 раз.

— Мы доработали данный законопроект с учётом абсолютно всех замечаний, и считаю, что мы уже можем повторно вносить наши замечания в Государственную думу для того, чтобы этот закон имел место быть, — приводит слова главы Комиссии по безопасности Инны Святенко агентство городских новостей "Москва".

Сообщается, что ранее Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству дал рекомендацию отклонить законопроект о дифференциации штрафов для зацеперов.