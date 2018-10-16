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Регион
Опубликовано 16 октября 2018, 03:51

Депутаты Мосгордумы предложили увеличить штрафы за зацепинг в 25 раз

Фото: &copy; РИА Новости / Сергей Ермохин

Фото: © РИА Новости / Сергей Ермохин

Депутаты Мосгордумы намерены повторно внести в Госдуму законопроект о штрафах для зацеперов после его доработки. Предлагается увеличить штрафы за зацепинг в 25 раз.

— Мы доработали данный законопроект с учётом абсолютно всех замечаний, и считаю, что мы уже можем повторно вносить наши замечания в Государственную думу для того, чтобы этот закон имел место быть, — приводит слова главы Комиссии по безопасности Инны Святенко агентство городских новостей "Москва".

Сообщается, что ранее Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству дал рекомендацию отклонить законопроект о дифференциации штрафов для зацеперов.

Кроме того, депутаты Госдумы намерены сформировать рабочую группу по созданию законопроекта о штрафах для зацеперов.

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Евгений Шуваев
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