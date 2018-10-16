В Госдуме предложили продавать медовуху на стадионах

Депутат Государственной думы Василий Власов (ЛДПР) предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову разрешить продажу медовухи вместо реализации пива.

— Учитывая факт производства данного напитка российскими производителями, доходы от его продажи останутся в экономике РФ. Принимая во внимание невысокое содержание этилового спирта, употребление данного напитка в умеренном количестве не несёт существенного вреда здоровью, — приводит текст обращения Власова к Мантурову РИА "Новости".

По мнению депутата, таким образом удастся решить проблему продажи пива на стадионах.

Также Власов отметил, что подобные решения необходимо принимать "очень аккуратно", чтобы не перечеркнуть проделанную работу по пропаганде здорового образа жизни и спорта.