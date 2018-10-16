В Нигерии боевики убили похищенную сотрудницу гуманитарной помощи
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В Нигерии боевики группировки "Боко харам"* убили похищенную ранее девушку, которая занималась оказанием гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава Министерства информации и культуры страны Лай Мохаммед.
По его словам, это убийство всех огорчило, но правительство сделало всё возможное, чтобы спасти работницу. Мохаммед также добавил, что переговоры с боевиками всё равно продолжатся, так как власти будут пытаться добиться освобождения людей, находящихся у группировки в плену.
Напомним, в марте 2018 года боевики "Боко харам" захватили в плен 24-летнюю акушерку больницы ICRC и двух других сотрудниц во время нападения группировки на военный лагерь в городе Ранн.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.