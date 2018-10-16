В Нигерии боевики убили похищенную сотрудницу гуманитарной помощи

В Нигерии боевики группировки "Боко харам"* убили похищенную ранее девушку, которая занималась оказанием гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава Министерства информации и культуры страны Лай Мохаммед.

По его словам, это убийство всех огорчило, но правительство сделало всё возможное, чтобы спасти работницу. Мохаммед также добавил, что переговоры с боевиками всё равно продолжатся, так как власти будут пытаться добиться освобождения людей, находящихся у группировки в плену.