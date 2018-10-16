Владельцам проблемных банков могут запретить выезд за границу

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку разрабатывает законопроект, ограничивающий выезд за границу собственникам и топ-менеджерам банков, испытывающих финансовые проблемы.

Как рассказал "Известиям" председатель комитета Анатолий Аксаков, идею документа поддержали в ЦБ. Законопроект должен быть подготовлен в осеннюю сессию.

Ограничения коснутся не только владельцев организаций, у которых была отозвана лицензия, но и банков, чья финансовая деятельность вызывает вопросы у ЦБ.