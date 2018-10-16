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Регион
Опубликовано 16 октября 2018, 06:19

Владельцам проблемных банков могут запретить выезд за границу

Фото: &copy; РИА Новости / Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку разрабатывает законопроект, ограничивающий выезд за границу собственникам и топ-менеджерам банков, испытывающих финансовые проблемы.

Как рассказал "Известиям" председатель комитета Анатолий Аксаков, идею документа поддержали в ЦБ. Законопроект должен быть подготовлен в осеннюю сессию.

Ограничения коснутся не только владельцев организаций, у которых была отозвана лицензия, но и банков, чья финансовая деятельность вызывает вопросы у ЦБ.

Юристы полагают, что изменения в законодательстве позволят сохранить капитал в стране.

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Евгений Шуваев
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