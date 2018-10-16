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Регион
Опубликовано 16 октября 2018, 06:45

Меркель заявила, что жители Баварии потеряли доверие к правительству

Канцлер Германии Ангела Меркель.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: © РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала результаты выборов, которые прошли в Баварии. По её словам, народ потерял доверие к политикам. Об этом сообщает телеканал N-TV.

Как отметила Меркель, недовольство людей наблюдается в районах, где практически нет безработицы и присутствует высокий экономический показатель. Именно это и свидетельствует об отсутствии доверия к властям.

— Я как канцлер этой коалиции ещё больше должна беспокоиться о том, чтобы было это доверие, чтобы результат нашей работы был более осязаемым, — заявила Меркель.

Она также добавила, что будет прилагать для этого все усилия.

Ранее в Германии прошли выборы в баварский ландтаг. По предварительным данным, партия ХСС победила.

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Алина Раппопорт
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