Меркель заявила, что жители Баварии потеряли доверие к правительству
Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: © РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала результаты выборов, которые прошли в Баварии. По её словам, народ потерял доверие к политикам. Об этом сообщает телеканал N-TV.
Как отметила Меркель, недовольство людей наблюдается в районах, где практически нет безработицы и присутствует высокий экономический показатель. Именно это и свидетельствует об отсутствии доверия к властям.
— Я как канцлер этой коалиции ещё больше должна беспокоиться о том, чтобы было это доверие, чтобы результат нашей работы был более осязаемым, — заявила Меркель.
Она также добавила, что будет прилагать для этого все усилия.
Ранее в Германии прошли выборы в баварский ландтаг. По предварительным данным, партия ХСС победила.