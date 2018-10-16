Хабиб Нурмагомедов отказался от интервью Дудю
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Изначально российский боец принял предложение автора YouTube-канала "ВДудь", но после изменил своё решение.
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не захотел идти на интервью к видеоблогеру Юрию Дудю. Изначально он принял это предложение, но позже отказался по неизвестным причинам.
Интервью было запланировано незадолго до боя с ирландцем Конором Макгрегором. Хабиб мог стать первым гостем-спортсменом в передаче "ВДудь".
Напомним, 6 октября Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC. Он провёл удушающий приём в четвёртом раунде против Конора Макгрегора.