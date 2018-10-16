Grand Theft Auto получит документальный фильм

Постановщиком будущей ленты стал британский режиссёр, который специализируется на документалках.

В сети появилась информация о том, что в разработку запустили фильм The Billion Dollar Game. Лента посвящена созданию серии Grand Theft Auto.

Производством фильма будет заниматься киностудия Salon Pictures. Постановщиком выступит Роберт Райан. До этого режиссёр снимал уже несколько документальных фильмов для ТВ.