Grand Theft Auto получит документальный фильм
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Постановщиком будущей ленты стал британский режиссёр, который специализируется на документалках.
В сети появилась информация о том, что в разработку запустили фильм The Billion Dollar Game. Лента посвящена созданию серии Grand Theft Auto.
Производством фильма будет заниматься киностудия Salon Pictures. Постановщиком выступит Роберт Райан. До этого режиссёр снимал уже несколько документальных фильмов для ТВ.
Съёмки ленты уже начались. Фильм The Billion Dollar Game будет включать в себя не только архивные кадры, но и новые интервью с разработчиками. Выход ленты запланирован на 2019 год.