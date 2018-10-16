Автор "Фантастической четвёрки" снимет полнометражный фильм о Томе и Джерри

Будущая лента будет совмещать традиционную рисованную анимацию и игру живых актёров.

Компания Warner Bros. запланировала активно развивать своё анимационное подразделение. Повод — успех "Лего фильма", который собрал более 460 миллионов долларов в прокате.

В частности, студия планирует снимать фильмы о своих персонажах. В том числе о Скуби-Ду и семье Флинстоунов. В настоящий момент компания ищет подходящих для этого продюсеров и режиссёров.

Один из первых проектов — полнометражный фильм о Томе и Джерри. Постановщиком выступит Тим Стори ("Фантастическая четвёрка"). Лента будет совмещать традиционную рисованную анимацию и игру живых актёров.