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Опубликовано 16 октября 2018, 07:40

Автор "Фантастической четвёрки" снимет полнометражный фильм о Томе и Джерри

Кадр мультфильма "Том и Джерри на рыбалке"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Том и Джерри на рыбалке"/ © Кинопоиск

Будущая лента будет совмещать традиционную рисованную анимацию и игру живых актёров.

Компания Warner Bros. запланировала активно развивать своё анимационное подразделение. Повод — успех "Лего фильма", который собрал более 460 миллионов долларов в прокате.

В частности, студия планирует снимать фильмы о своих персонажах. В том числе о Скуби-Ду и семье Флинстоунов. В настоящий момент компания ищет подходящих для этого продюсеров и режиссёров.

Один из первых проектов — полнометражный фильм о Томе и Джерри. Постановщиком выступит Тим Стори ("Фантастическая четвёрка"). Лента будет совмещать традиционную рисованную анимацию и игру живых актёров.

Кроме того, постановщик "Гарри Поттера" Крис Коламбус снимет полнометражный мультфильм "Скуби-Ду". Он выступит креативным продюсером фильма. Релиз ожидается в начале 2020 года.

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Сергей Сурепин
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