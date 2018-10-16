"Веном" стал самым успешным фильмом Sony в истории российского проката
Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск
При этом среди релизов 2018 года этот блокбастер уступает только "Мстителям: Война бесконечности".
Компания Sony рассказала, что сборы фильма "Веном" в России после двух выходных составили 1,59 миллиарда рублей. Этот результат — лучший среди фильмов компании, которые когда-либо выходили в российском прокате.
По кассе за 2018 год фильм с Томом Харди находится на втором месте. Лидирует сейчас лента "Мстители: Война бесконечности". Фильм собрал 2,16 миллиарда рублей.
Аналитики считают, что по итогам проката "Веном" войдёт в топ-10 самых успешных голливудских фильмов в России. "Веном" вышел 4 октября — он лидирует в российском прокате вторые выходные подряд.