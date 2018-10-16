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Регион
Опубликовано 16 октября 2018, 07:56

"Веном" стал самым успешным фильмом Sony в истории российского проката

Кадр фильма&nbsp;"Веном"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск

При этом среди релизов 2018 года этот блокбастер уступает только "Мстителям: Война бесконечности".

Компания Sony рассказала, что сборы фильма "Веном" в России после двух выходных составили 1,59 миллиарда рублей. Этот результат — лучший среди фильмов компании, которые когда-либо выходили в российском прокате.

По кассе за 2018 год фильм с Томом Харди находится на втором месте. Лидирует сейчас лента "Мстители: Война бесконечности". Фильм собрал 2,16 миллиарда рублей.

Аналитики считают, что по итогам проката "Веном" войдёт в топ-10 самых успешных голливудских фильмов в России. "Веном" вышел 4 октября — он лидирует в российском прокате вторые выходные подряд.

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Сергей Сурепин
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