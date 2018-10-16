Авторы "Шерлока" снимут для Netflix нового "Дракулу"
Кадр фильма "Дракула"/ © Кинопоиск
Планируется создать мини-сериал, в котором всего будет три эпизода по девяносто минут каждый.
Сериал на территории Великобритании появится на канале BBC One. Онлайн-кинотеатр Netflix займётся дистрибуцией контента во всём остальном мире.
События сериала развернутся в 1897 году в Трансильвании. Граф Дракула в это время планирует совершить нападение на жителей викторианского Лондона.
Проектом занимаются Стивен Моффат и Марк Гэтисс, работавшие над сериалами "Шерлок" и "Доктор Кто". За основу они взяли произведения писателя Брэма Стокера. У проекта пока нет даты выхода.