Авторы "Шерлока" снимут для Netflix нового "Дракулу"

Планируется создать мини-сериал, в котором всего будет три эпизода по девяносто минут каждый.

Сериал на территории Великобритании появится на канале BBC One. Онлайн-кинотеатр Netflix займётся дистрибуцией контента во всём остальном мире.

События сериала развернутся в 1897 году в Трансильвании. Граф Дракула в это время планирует совершить нападение на жителей викторианского Лондона.