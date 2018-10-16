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Опубликовано 16 октября 2018, 08:16

Авторы "Шерлока" снимут для Netflix нового "Дракулу"

Кадр фильма "Дракула"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Дракула"/ © Кинопоиск

Планируется создать мини-сериал, в котором всего будет три эпизода по девяносто минут каждый.

Сериал на территории Великобритании появится на канале BBC One. Онлайн-кинотеатр Netflix займётся дистрибуцией контента во всём остальном мире.

События сериала развернутся в 1897 году в Трансильвании. Граф Дракула в это время планирует совершить нападение на жителей викторианского Лондона.

Проектом занимаются Стивен Моффат и Марк Гэтисс, работавшие над сериалами "Шерлок" и "Доктор Кто". За основу они взяли произведения писателя Брэма Стокера. У проекта пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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