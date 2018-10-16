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Опубликовано 16 октября 2018, 08:36

Авторы сериала о дворецком Бэтмена нашли актёра на главную роль

Кадр фильма "Темный рыцарь"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Темный рыцарь"/ © Кинопоиск

Таким образом, молодого помощника супергероя Альфреда Пенниуорта будет играть Джек Бэннон.

Кабельная сеть Epix работает над мини-сериалом про молодого Альфреда Пенниуорта. Бывший солдат британского спецподразделения SAS стал дворецким Бэтмена.

Роль Пенниуорта исполнит Джек Бэннон. Ранее он играл небольшие роли в фильмах "Игра в имитацию" и "Ярость". Миллиардера Томаса Уэйна сыграет Бен Олдридж, который ранее снимался в фильме "Возмездие".

Всего сериал будет состоять из 10 эпизодов. Съёмки шоу "Пенниуорт" начнутся 22 октября. Релиз запланирован на 2019 год.

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Сергей Сурепин
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