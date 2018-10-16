Авторы сериала о дворецком Бэтмена нашли актёра на главную роль

Таким образом, молодого помощника супергероя Альфреда Пенниуорта будет играть Джек Бэннон.

Кабельная сеть Epix работает над мини-сериалом про молодого Альфреда Пенниуорта. Бывший солдат британского спецподразделения SAS стал дворецким Бэтмена.

Роль Пенниуорта исполнит Джек Бэннон. Ранее он играл небольшие роли в фильмах "Игра в имитацию" и "Ярость". Миллиардера Томаса Уэйна сыграет Бен Олдридж, который ранее снимался в фильме "Возмездие".