Авторы сериала о дворецком Бэтмена нашли актёра на главную роль
Кадр фильма "Темный рыцарь"/ © Кинопоиск
Таким образом, молодого помощника супергероя Альфреда Пенниуорта будет играть Джек Бэннон.
Кабельная сеть Epix работает над мини-сериалом про молодого Альфреда Пенниуорта. Бывший солдат британского спецподразделения SAS стал дворецким Бэтмена.
Роль Пенниуорта исполнит Джек Бэннон. Ранее он играл небольшие роли в фильмах "Игра в имитацию" и "Ярость". Миллиардера Томаса Уэйна сыграет Бен Олдридж, который ранее снимался в фильме "Возмездие".
Всего сериал будет состоять из 10 эпизодов. Съёмки шоу "Пенниуорт" начнутся 22 октября. Релиз запланирован на 2019 год.