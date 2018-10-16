Sony ищет маркетолога для рекламы PlayStation 5

Пользователи в Сети предполагают, что обычно специалиста такого рода нанимают примерно за год-полтора до релиза.

Пользователь ResetEra под псевдонимом TheRaidenPT нашёл информацию о том, что японская корпорация Sony опубликовала на сайте LinkedIn вакансию, связанную с консолью следующего поколения. В настоящий момент фирма ищет старшего менеджера по продукту, в задачу которого входит разработка и сопровождение кампании будущего поколения PlayStation.

В число обязанностей также будут входить создание плана развития, общение с клиентами, анализ трендов, активное продвижение платформы и многое другое. Специалиста по продукту чаще всего нанимают за 12–16 месяцев до релиза.