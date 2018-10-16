В Госдуму внесён законопроект об усилении контроля за расходованием маткапитала

Проект предлагает исключить "иные" организации из числа организаций, предоставляющих займы на покупку и строительство жилья.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу России законопроекта, которым предлагается усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Документ размещён на сайте правительства.

— Законопроектом предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилья, приобретение которого планируется с использованием этих средств, — говорится в сообщении.

Действующее законодательство РФ даёт возможность направлять маткапитал на погашение обязательств по договорам займа на покупку или строительство жилья, обеспеченным ипотекой и заключённым в том числе с другими некредитными организациями, 90% которых неподконтрольны ЦБ и другим государственным органам. Каждый год из средств маткапитала таким организациям переходит около 27 миллиардов рублей, но риски неправомерных действий остаются высокими.

— Для защиты прав семей с детьми проект предлагает исключить "иные" организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств маткапитала, — отмечается в пояснительной записке.