На кадрах видно, что вдалеке над городом летит белый шар, который затем стремительно приближается к месту, где находится снимающий. Ролик попал в Сеть и вызвал оживлённые дебаты. Часть пользователей решила, что это не что иное, как подтверждение существования инопланетян, которые решили посетить их страну.

Но некоторые из комментаторов были настроены более скептически. Они решили, что это всего лишь блик на стёклах. Тем не менее видео попало в поле зрения СМИ и оказалось на местных телеканалах. А один из пользователей в ответ на слова скептиков выложил ещё один ролик, который, по его словам, снял там же другой человек.