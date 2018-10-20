Туристу, снявшему НЛО, никто бы не поверил, если бы не появились другие видео
Очевидец снял странный светящийся шар из смотровых окон самого высокого памятника в Чили — 83-метрового Cruz del Tercer Milenio. А затем поделился роликом в Сети, пишет Daily Star.
Видео: Daily Star
На кадрах видно, что вдалеке над городом летит белый шар, который затем стремительно приближается к месту, где находится снимающий. Ролик попал в Сеть и вызвал оживлённые дебаты. Часть пользователей решила, что это не что иное, как подтверждение существования инопланетян, которые решили посетить их страну.
Видео: Daily Star
Но некоторые из комментаторов были настроены более скептически. Они решили, что это всего лишь блик на стёклах. Тем не менее видео попало в поле зрения СМИ и оказалось на местных телеканалах. А один из пользователей в ответ на слова скептиков выложил ещё один ролик, который, по его словам, снял там же другой человек.
Посмотрите ещё одно видео, записанное другим человеком почти одновременно — с интервалом три минуты, и сделайте выводы