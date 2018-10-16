Госдума запретила рекламировать услуги написания дипломов и курсовых
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Ранее в правительстве заявляли, что практика написания трудов другими людьми мешает объективно судить о квалификации молодых кадров.
Госдума в III чтении приняла закон, согласно которому запрещается реклама написания диссертаций и других научных работ. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, не разрешается реклама услуг по подготовке и созданию выпускных квалификационных работ, научных диссертаций и других работ, которые предусмотрены государственной системой научной аттестации или необходимы для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.
Отмечается, что инициатором закона выступало Правительство России. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что написание работ "на заказ" является основанием не присваивать квалификационную степень, а также нарушением закона. Более того, подобная практика не позволяет объективно судить о подготовке молодых специалистов.