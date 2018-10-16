Госдума запретила рекламировать услуги написания дипломов и курсовых

Ранее в правительстве заявляли, что практика написания трудов другими людьми мешает объективно судить о квалификации молодых кадров.

Госдума в III чтении приняла закон, согласно которому запрещается реклама написания диссертаций и других научных работ. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, не разрешается реклама услуг по подготовке и созданию выпускных квалификационных работ, научных диссертаций и других работ, которые предусмотрены государственной системой научной аттестации или необходимы для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.